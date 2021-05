DE NOS QUARTIERS POPULAIRES À LA PALESTINE : SOLIDARITÉ !

Compte-rendu du rassemblement de soutien à la résistance palestinienne du 23 mai 2021 à Paris et création d'une Coordination Solidarité Résistance Palestine

Par Association des Palestiniens en Ile de France

A l'initiative de plusieurs associations palestiniennes et propalestiniennes de Paris et région, environ un millier de personnes étaient rassemblées dimanche 23 mai 2021, place de la République à Paris de 15h à 18h, disciplinées, sans service d'ordre, déterminées et surtout sans aucun incident.