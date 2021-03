Déclaration de solidarité avec les personnes qui luttent

contre le racisme et l'islamophobie à l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale (21 mars)

Par Militants USA

Nous soutenons vos rassemblements et vos protestations contre l'islamophobie et les nouvelles et anciennes manières de répression appliquées en France.