Décolonisons l’histoire - Commémorons les 150 ans de la Révolte d’El Mokrani - Rassemblement le samedi 8 mai 2021 à 14h devant le mur des Fédérés à Paris

Par FUIQP Paris-Banlieues

Refusant la défaite face à la Prusse et espérant fonder une République sociale, la Commune de Paris se révolta le 18 mars 1871. Durant plusieurs semaines, la Commune sema l’espoir de la fondation d’une société égalitaire et fraternelle dans laquelle la misère serait bannie.