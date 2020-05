En direct de Gaza - Bombardements israéliens sur la bande de Gaza, ce mercredi 6 mai 2020 ! Ça continue en pleine épidémie !

Par Ziad Medoukh

L'artillerie israélienne a bombardé quatre endroits dans la bande de Gaza tôt ce mercredi 6 mai 2020.

C'était dans la ville de Beit-Hanoun, au nord de la bande de Gaza, et ,de Deir-El-Balah, au centre de cette région sous blocus.

Et ça continue !

Même en pleine épidémie !



Personne n'arrête ces criminels

Même en plein confinement !



Les mesures atroces de l'occupation se poursuivent

Même en plein Ramadan !



Et malgré la nouvelle décision de la CPI sur les crimes israéliens en Palestine.



Alors que les organisations internationales appellent à un cessez-le feu partout dans le monde afin de lutter contre l'épidémie de Coronavirus.

C'est terrible !



Mais pour ces agresseurs, une impunité totale !

Les agressions israéliennes contre les civils palestiniens se poursuivent dans tous les territoires palestiniens.



Devant le silence complice de cette communauté internationale officielle.

Et devant l'absence des médias qui occultent cette réalité.

La Palestine occupée résiste !

La Palestine digne est plus que jamais déterminée !

Gaza résiste, existe et vit !

Gaza sous blocus patiente !

Gaza la dignité garde toujours espoir !

Gaza la déterminée continue de s'accrocher à la vie !

Gaza l'agressée résiste, persiste et existe !



La lutte continue !

Vive la solidarité !

La Palestine vivra !

La justice triomphera.