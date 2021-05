Evénement musical en ligne : Le peuple palestinien, des racines éternelles, des horizons infinis

Par Bothoor

L'association Bothoor (Seeds for Development and Culture) à Naplouse, Palestine, en coopération avec différents partenaires en Palestine, au Royaume-Uni et aux États-Unis, vous invite chaleureusement à participer à notre événement musical zoom intitulé :

Le peuple palestinien, des racines éternelles, des horizons infinis

le 15 mai, à 19h en Palestine, 17h à Londres, 18h en Europe centrale

pour célébrer la résistance et la culture palestiniennes, avec :

. Ezz Alden Khalifa, joueuse de oud,

. Zeina Melhem, chanteuse,

. Henna Hadj Ali, chanteuse,

. Reema Habash, joueuse de qanoun,

. Firas Aghbar, joueur de oud,

. Hamza Shakhsheer, percussionniste

Invité d’honneur : Afif Safieh, diplomate à la retraite.



Malgré les 73 ans de la Nakba, nous conservons notre capacité à vivre et à aimer enracinée dans notre terre, notre héritage et notre communauté.



Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir diffuser l'invitation auprès de vos amis, de vos familles, de vos réseaux, de vos plateformes de réseaux sociaux ou de toute personne susceptible d'être intéressée.



Voici le lien Zoom, et ci-dessus l'affiche de l'événement.



https://najah.zoom.us/j/92895610161?pwd=aDFkQlQyZ0MwMWNEc0FGekFxWERNdz09

ID de la réunion : 928 9561 0161

Code d'accès : 667478



La Nakba n'est pas un moment figé de l'Histoire qui s'est produit à un moment donné en 1948, c'est hélas un processus toujours en cours jusqu’à aujourd'hui.