Exclusif : Facebook démasque des groupes de hackers liés au Service de sécurité préventive de l'AP

Par Quds News Network

22.04.2021 - Facebook a révélé avoir repéré et neutralisé des groupes d'espionnage et de piratage liés au Service de sécurité préventive (PSS) de l'Autorité palestinienne.

Lors d'une réunion entre QNN et Facebook, le géant des réseaux sociaux a déclaré que des groupes de piratage et d'espionnage ont ciblé les utilisateurs, en particulier ceux qui s'intéressent à l'actualité palestinienne à l'intérieur de la Palestine ainsi que dans d'autres pays comme la Syrie, l'Irak, le Liban, la Libye et la Turquie.



L'un des groupes se nomme "Le serpent stérile". Il vise des utilisateurs en Palestine ainsi que dans d'autres pays de la région, ciblant des fonctionnaires, des membres du Fatah, des étudiants militants et des membres des forces de sécurité.



Le groupe a utilisé une vaste infrastructure pour soutenir ses opérations, qui ont visé plus de 100 sites Web. Il a également utilisé des logiciels malveillants pour Android et IOS et a tenté de voler des informations par le biais du phishing ou en travaillant comme serveurs de commande et de contrôle [C&C].



Les groupes détectés sont originaires de Cisjordanie . Ils ont adopté l'ingénierie sociale pour inciter les utilisateurs à cliquer sur des liens menant à des logiciels malveillants.



Selon Facebook, l'entreprise a pris des mesures contre deux groupes distincts de pirates informatiques, liés au service de sécurité préventive en Palestine. Elle leur a également refusé la possibilité d'utiliser l'infrastructure qu'ils utilisaient pour diffuser des logiciels malveillants dans le but de pirater les comptes des utilisateurs.



Facebook a confirmé qu'il avait supprimé les deux groupes, lancé un anti-malware et envoyé des avertissements à tous les utilisateurs ciblés.





Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM