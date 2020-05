Fedayin, le combat de Georges Abdallah - ⚠ IMPORTANT - English follows ⚠

Par Vacarmes films

Jeudi 28 mai, nous apprenons par de nombreux donateurs et donatrices, que la cagnotte de soutien au financement du film « Fedayin, le combat de Georges Abdallah » a été fermée par le site lepotcommun.fr sans aucune explication à ce jour.

Celle-ci avait permis de récolter plus de 8000€ et ainsi nous permettre de finaliser le budget de ce projet : achat de nombreuses archives vidéos, paiement de deux techniciens, pressage de DVD etc.



Nous condamnons ces méthodes iniques qui s'apparentent à une forme de censure d'un projet auto-produit qui a pour but de mettre la lumière sur l'engagement et le parcours de Georges Abdallah, communiste libanais emprisonné en France depuis 1984 et qui dénonce l'acharnement politico-judiciaire qu'il subit depuis plus de 35 ans.



Après plus d'un an et demi de travail, notre projet est en phase de finalisation. Nous sommes dans l'obligation d'ouvrir une nouvelle cagnotte pour mener à bien ce film et nous appelons tout le monde à y participer largement.



Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien !



L'équipe de Vacarme(s) Films



La nouvelle cagnotte en ligne sur cotizup.



••••••••••••••••••••••••••••



On Thursday, 28 May, we learned from many donors that our crowdfunding campaign to support the financing of the film, "Fedayin, the fight of Georges Abdallah," had been closed by the site lepotcommun.fr without any reason or explanation provided to date.



Since its launch, the campaign fund had collected more than 8000 EUR and was going to allow us to finalize the budget for this project: purchase of numerous video archives, payment of two technicians, DVD pressing, etc.



We condemn these unfair methods which amount to a form of censorship of a self-produced project which aims to shed light on the life and commitment of Georges Abdallah, Lebanese Communist imprisoned in France since 1984, and which denounces the political and judicial oppression he has suffered for over 35 years.



After over a year and a half of work, our project is in the final phase. We must now open a new funding campaign in order to complete the film, and we call on everyone to participate widely.



We need your support, now more than ever!



The team at Vacarme(s) Films



The new online pot on cotizup.







Source : Facebook