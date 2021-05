Fedayin, le combat de Georges Abdallah

Par Vacarme(s) Production

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'avant-première du film documentaire le samedi 29 mai à 18h au cinéma Luminor à Paris dans le cadre du Festival Ciné-Palestine et avec la participation de la Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah.



Pitch

Fedayin, le combat de Georges Abdallah retrace le parcours d’un infatigable communiste arabe et combattant pour la Palestine. Des camps de réfugié•e•s palestinien•ne•s qui ont forgé sa conscience, à la mobilisation internationale pour sa libération, nous allons à la découverte de celui qui est devenu l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe.



La bande-annonce :







N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez organiser une projection ou pour de plus amples informations.



La liste des premières projections organisées : https://fedayin-lefilm.com/projections/



