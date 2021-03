Féministes contre la loi séparatisme – table ronde le jeudi 11 mars à 19h sur Zoom et Facebook

Par Front contre l’islamophobie et pour l’égalité des droits de toutes et tous

Le projet de loi confortant les "principes républicains" ou loi contre le séparatisme adopté par l'Assemblée nationale le 17 février 2021 et toujours en cours d'étude par les législateurs est un jalon supplémentaire dans la restriction des libertés des femmes musulmanes notamment de celles portant le voile.

Dans le contexte de crise sociale qui touche de plein fouet les classes populaires et particulièrement les femmes immigrées, issues de l’immigration et/ou musulmanes et d'indigence de l'action du gouvernement sur la question des violences sexistes et sexuelles, ce projet de loi instrumentalise les violences patriarcales pour pointer du doigt la communauté musulmane à des fins électoralistes.



Pour un 8 MARS POLITIQUE, il est essentiel de se mobiliser contre la loi séparatisme et par là d'en explorer les dimensions islamophobe et sexiste : 1) la manière dont sont spécifiquement visées les femmes musulmanes et 2) la façon dont l'ensemble repose sur l'instrumentalisation des droits des femmes à des fins racistes.



Pour ce faire, la commission féministe vous donne RDV le 11 MARS À 19H pour une table ronde (en ligne : via Zoom et Live Facebook) en présence de trois invitées exceptionnelles : ISMAHANE CHOUDER, SONYA NOUR et MALIA BOUATTIA.



Source : Facebook Front contre l'Islamophobie