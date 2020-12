Formation Palestine : histoire et actualité de la résistance palestinienne



Par Collectif Palestine Vaincra

Dimanche 13 décembre 2020, le Collectif Palestine Vaincra a organisé une formation interne sur ZOOM sur l’histoire et l’actualité de la résistance palestinienne.

La vidéo ci-dessous est le PowerPoint commenté de la première partie de la formation qui était suivie par un échange et des questions. Dans la barre de description et ci-dessous, des chapitres de la vidéo sont disponibles.



Par ailleurs, vous trouverez ici une bibliographie si vous souhaitez approfondir certains aspects.









Sommaire

LA PALESTINE ET LES PALESTINIENS



1:19 • La Palestine

2:45 • La Bande de Gaza

5:03 • Al Qods (Jérusalem)

7:00 • Cisjordanie

8:59 • Palestine de 48

11:05 • Un peuple en exil

13:10 • Les réfugiés palestiniens



HISTOIRE DE LA COLONISATION ET DE LA RÉSISTANCE



17:04 • La Palestine ottomane

18:40 • La naissance du mouvement sioniste (XIXème siècle)

25:12 • Le partage impérialiste du Moyen-Orient : les accords Sykes-Picot (1916)

26:30 • La déclaration Balfour (1917)

27:54 • Le mandat britannique (1920)

29:38 • La naissance de la résistance

33:10 • Le plan de partage (1947)

35:04 • La Nakba – la catastrophe (1948)

39:54 • Fondation du Fatah et de l’OLP

41:23 • La Naksa – la défaite (1967)

44:40 • La fondation du FPLP et ses apports politiques (1967)

49:13 • Une révolution en exil (1970)

53:26 • Septembre Noir (septembre 1970)

54:53 • L’OLP au Liban (1971-1982)

57:10 • La centralité de la cause palestinienne dans le monde

58:57 • La trahison et le « processus de paix » (1974-1988)

01:03:43 • La Première Intifada (1987-1993)

01:07:00 • La fondation du Hamas (1987)

01:08:27 • Les accords d’Oslo (13 septembre 1993)

01:16:06 • La normalisation : une trahison arabe

01:19:15 • L’Autorité Palestinienne

01:22:09 • L’Intifada Al-Aqsa (2000-2005)

01:24:39 • Les élections législatives et la victoire du Hamas (2006)

01:27:16 • Le blocus de Gaza

01:31:53 • La résistance continue

01:36:54 • L’emprisonnement : une arme coloniale

01:38:50 • Les prisonniers palestiniens : des résistants



LA SITUATION AUJOUD’HUI



01:43:25 • Israël : un chien de garde pour les impérialistes

01:44:43 • L’aide militaire américaine

01:46:09 • La France : soutient d’Israël

01:50:37 • Antisionisme ≠ Antisémitisme

01:51:53 • La situation en Palestine aujourd’hui

01:55:30 • Notre rôle aujourd’hui









Source : Palestine Vaincra