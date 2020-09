Georges Abdallah, tes camarades sont là !

Par ISM-France

Le 24 octobre, notre camarade résistant Georges Ibrahim Abdallah entamera sa 37ème d’emprisonnement en France, au Centre pénitentiaire de Lannemezan depuis une dizaine d’années. Des protestations auprès du gouvernement français pour exiger sa libération immédiate et son expulsion au Liban ont cours de façon permanente mais la fin du mois d’octobre marque une montée en puissance des mobilisations et des initiatives, pour un sinistre anniversaire.

Participez, selon vos moyens et vos disponibilités, à ces actions destinées à faire pression sur nos gouvernants, qui préfèreraient que Georges Abdallah croupisse dans sa cellule dans l’indifférence et le silence.



- La manifestation (inter)nationale aura lieu le samedi 24 octobre, à Lannemezan. Rendez-vous à 14h devant l’Hôtel de la Gare, pour un départ du cortège à pied et un rassemblement devant le Centre pénitentiaire.



Des départs en autobus et des covoiturages sont organisés par des groupes de soutien :



➡ Toulouse : collectifpalestinevaincra@gmail.com

➡ Paris/Ile-de-France : campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com

➡ Bordeaux : liberonsgeorges33@riseup.net

➡ Marseille/Martigues/Nîmes/Montpellier : 0613205151 (Adil)



Le Collectif Palestine Vaincra a édité un t-shirt « Liberté pour Georges Abdallah – Liberté pour la Palestine » et des autocollants. Voir sur leur site pour se les procurer.



Des infos sont en ligne sur :

* Le site officiel du Collectif pour la Libération de Georges Abdallah (CLGIA)

* Capjpo-Europalestine

* Page Libérez Georges Abdallah, sur Facebook.



Participez aux actions, créez-en de nouvelles, ne restez pas indifférents à une des plus grandes injustices en cours, car le sort de Georges Abdallah est lié à celui des Palestiniens.