Hamas : La fermeture des comptes de prisonniers par certaines banques est une grave déviation

Par Palestine Info

08.05.2020 - Le Mouvement de résistance islamique Hamas a fermement condamné la fermeture, par certaines banques, des comptes de prisonniers palestiniens et leur privation de leurs droits, appelant l'Autorité monétaire à s'acquitter de ses fonctions.

"Ce que les banques ont fait en réponse claire aux exigences de l'occupation israélienne, est une sérieuse déviation par rapport à leur valeur et à leur voie morale envers le peuple palestinien", a déclaré Fawzi Barhoum, un porte-parole du mouvement, dans un communiqué jeudi matin.



Il a poursuivi : "ces banques sont censées être une aide au peuple palestinien, pas une épée au dessus de leurs têtes, et elles doivent contribuer à créer et à construire une vie décente pour ses enfants, pas détruire leur avenir, les combattre dans leurs moyens de subsistance précisément, en particulier à la lumière des souffrances face à l'occupation, à l'agression et au siège israéliens".



Barhoum a appelé l'Autorité monétaire palestinienne à assumer son rôle et son devoir dans la protection de ce droit, et à ne permettre à aucune banque ou partie de mettre en œuvre la politique d'occupation et de se soumettre à ses décisions, par lesquelles les salaires des prisonniers sont suspendus et doivent être confisqués.





