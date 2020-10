Hezbollah : L’accord-cadre sur les frontières entre le Liban et ‘Israël’ ne signifie pas une normalisation

Par Al Manar

9 octobre 2020 - Le bloc parlementaire du Hezbollah a déclaré dans un communiqué que l’accord-cadre concernant les négociations qui auront lieu avec l’entité sioniste sur la démarcation des frontières terrestres et maritimes « n’ont rien à voir avec l’approche de réconciliation avec l’ennemi sioniste-usurpateur de la Palestine- ou avec le processus de normalisation récemment adoptée par les pays arabes qui n’ont jamais cru à la voie de la Résistance face à l’ennemi de la nation ».

« Il revient à l’Etat libanais la responsabilité de déterminer les coordonnées topographiques délimitant la souveraineté nationale, et d’annoncer exclusivement que cette terre et ces eaux sont des terres et des eaux libanaises », souligne le bloc de la Fidélité à la Résistance.



La semaine dernière, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a déclaré qu’un accord-cadre avait été conclu, ouvrant la voie au négociateur libanais pour délimiter les frontières terrestres et maritimes entre le Liban et l’entité sioniste.



Berri a confirmé que les négociations se dérouleront sous les auspices des Nations-Unies, précisant que c’est l’armée libanaise qui mènera ces pourparlers.









