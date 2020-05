Il est temps que la « direction palestinienne » s’en aille !

Par Samidoun

Le 15 mai, Journée de la lutte palestinienne, est la date anniversaire de l’installation de l’entité sioniste illégale en Palestine occupée. Pour la première fois, nous publions la liste complétée des noms des associations et institutions palestiniennes, arabes et internationales qui ont signé la déclaration de la jeunesse et des organisations estudiantines palestiniennes appelant à la suppression du programme de la prétendue « direction palestinienne » de l’Autorité palestinienne qui a confisqué l’OLP.



Cette déclaration tient également à annoncer la tentative, reposant sur les principes de la coopération et du combat commun, de créer dans la diaspora une plate-forme nationale palestinienne organisée s’appuyant sur la participation d’organisations populaires et de masse, de groupes de la sociétés civiles et d’individus, afin de contribuer à un mouvement révolutionnaire pour le changement qui fera revivre le mouvement national palestinien, qui laissera derrière lui les chaînes de l’époque d’Oslo et qui restaurera la voie révolutionnaire vers la libération et le retour. Nous remercions tous ceux et celles qui ont déjà signé cette déclaration et nous commencerons à recevoir des signatures individuelles dès aujourd’hui, à la même adresse e-mail : bayanyouth.students@gmail.com.



Le Collectif Palestine Vaincra et ISM-France sont signataires de cet appel.



La jeunesse et les organisations estudiantines palestiniennes : Il est temps que la « direction palestinienne » s’en aille !



Déclaration à soutenir à et faire circuler!



Nous, soussignées la jeunesse et les organisations estudiantines palestiniennes et, avec nous, les associations, organisations et institutions qui ont signé cette déclaration, appelons les masses des jeunes et des étudiants de toute la Palestine occupée et en exil à nous rejoindre dans une initiative populaire en vue de l’élaboration et le lancement d’un projet national de restauration de l’approche démocratique révolutionnaire d’une nouvelle phase de la lutte.



Le moteur de cette initiative réside dans les objectifs de notre peuple palestinien : le retour, la libération, la poursuite de la lutte afin de réaliser tous ses buts et aspirations légitimes au niveau national, et ce, quel que soit le temps que la chose pourrait prendre.



La cause de la Palestine, la cause sacrée de notre peuple, la cause des classes populaires exploitées dans notre patrie arabe et celle des forces de la liberté dans le monde entier, cette est aujourd’hui destinée à être liquidée, à être extirpée de la conscience et de la mémoire de notre peuple et de notre nation.



Partout, les droits de notre peuple sont soumis à toutes les formes de distorsion et à la confiscation. Rien ne protégera cette grande cause des ravages de la liquidation et de la destruction, sauf les esprits et les armes de notre peuple, la volonté de la jeunesse engagée, patriotique et révolutionnaire, et la détermination des femmes, des travailleurs et des gens de la terre.



C’est pourquoi, aujourd’hui, nous appelons notre peuple palestinien, et particulièrement les jeunes générations de Palestiniens, à rejeter et répudier la politique et les positions représentées dans l’approche du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et de sa clique, et à affirmer que la direction de l’Autorité palestinienne ne représente pas notre peuple et qu’elle ne fait pas partie des rangs de notre lutte nationale.



Nous appelons aussi notre grand peuple à incarner cette volonté populaire sur le terrain même, en organisant un cadre populaire le plus large possible et unifié afin de surmonter la phase désastreuse d’Oslo et tous les effets qui l’accompagnent.



Nous vous invitons à participer massivement au renversement du programme de la prétendue « direction palestinienne », qui s’appuie sur la voie de la reddition et de l’abandon.



Cette approche corrompue en est à ses derniers jours après plus de 40 ans de marketing en faveur d’un projet d’État fantôme. Cette classe politique qui n’a apporté que honte et désastre à notre peuple cherche aujourd’hui à convertir l’autonomie administrative en Cisjordanie occupée en la fin définitive de nos projets de libération.



L’argent de cette classe est hypothéqué au profit des agents de l’occupation, de la « paix économique » et des projets de normalisation.



Il est devenu impératif pour notre peuple d’isoler ce secteur et de liquider son programme sur les places publiques, dans les rues, les usines, les fermes, les universités et les écoles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Palestine occupée.



Et, au moment où nous sommes confrontés à la politique américaine, sioniste et réactionnaire qui vise aujourd’hui les droits de notre peuple à la vie et à l’existence, au moment où nous sommes confrontés à l’accélération du projet hostile de liquidation visant à démolir les horizons du projet de libération nationale et à faire avorter toutes les possibilités de renouveau, au moment où nous sommes confrontés aux violentes attaques quotidiennes contre le mouvement des prisonniers dans les geôles de l’occupation et à la confiscation de tous les droits naturels et humains de notre peuple dans les camps, le silence se mue en complicité, en trahison, et une forme de soumission et d’échec.



Le temps est venu pour ces dirigeants de la reddition de quitter leur quartier général de la Muqata’ à Ramallah ; il est temps d’isoler ce secteur de la défaite qui se tient à proximité de l’entité sioniste et de la CIA et participe à la punition collective de notre peuple à Gaza, prive les familles des martyrs et des prisonniers de leurs droits, réprime la résistance et coordonne avec les forces d’occupation le ciblage des fondements de notre société, de sa résistance nationale, de sa jeunesse et de son avant-garde estudiantine.



Le défaite du projet d’Oslo et l’isolement de Mahmoud Abbas et de ses comparses sont plus réalisables que jamais, en dépit de toutes les capacités et ressources que les forces hostiles au peuple palestinien utilisent pour soutenir la direction de l’Autorité.



Toutefois, l’élément crucial de cette très longue bataille historique réside dans le rôle des masses populaires et leur capacité à générer l’approche révolutionnaire au départ de la base et de l’amener à la vie, à partir des profondeurs de notre histoire, de nos héritages de lutte militante et de la matrice de nos sociétés palestiniennes dans chaque communauté populaire, chaque quartier, chaque camp, chaque ville, chaque village.



Nous appelons toutes les forces de la résistance palestinienne, avec leurs divers courants et parcours politiques et intellectuels, à mettre un terme à l’état de désintégration et de fragmentation en formant un front national unifié.



Celui-ci constituera une base et un soutien pour notre peuple partout et son glaive et son bouclier protégeront notre peuple quand il poursuivra sa voie historique de grand sacrifice et de lutte afin d’obtenir ses droits et de rompre ses chaînes, réalisant ainsi sa libération collective et complète de l’emprise du sionisme.



Nous vous appelons à vous lancer dans un vaste engagement populaire et à intensifier les activités nationales populaires durant la Semaine de la lutte palestinienne, du 15 au 22 mai 2020.

Ce sera notre première étape dans l’annonce d’une nouvelle phase de lutte, et ce, sous le slogan : « La Journée de la Palestine – la Journée du retour et de la libération ».



Faisons en sorte que l’histoire témoigne du crime, de la Nakba en cours, qui n’a jamais cessé depuis 1947-1948 et qui, en même temps, témoigne de la résistance palestinienne actuelle qui se poursuivra jusqu’à la victoire, malgré tous les sacrifices et les très longues années de lutte.



Non à la voie vers la reddition et la liquidation ! Non au projet du « gouvernement de l’autogestion » et de « l’autonomie administrative » !



Oui à la voie du retour et de la libération ! Oui à la résistance et à l’intifada jusqu’à la victoire !



Pour ajouter la signature de votre groupe ou de votre organisation, prière d’adresser un e-mail à : bayanyouth.students@gmail.com



La déclaration est toujours ouverte aux signatures des organisations, associations et individus tant en Palestine que dans la diaspora.



La liste sera mise à jour et fera l’objet d’une nouvelle publication le 31 mai 2020.



Source : Samidoun – Traduction : Plateforme Charleroi-Palestine







Source : Collectif Palestine Vaincra