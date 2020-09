Israël boucle la Cisjordanie et la bande de Gaza

Par Middle East Monitor

L'armée d'occupation israélienne a annoncé la fermeture complète de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza pour la fête juive du Rosh Hashanah, a rapporté Quds Press vendredi. Selon Quds Press, la fermeture complète commencera à partir de dimanche à minuit jusqu'à mardi.

Pendant cette période, tous les points de passage entre Israël et les territoires occupés seront fermés, à l'exception des urgences humanitaires ou médicales, qui "doivent" être coordonnées avec l'armée israélienne.



Il s'agit d'une fermeture de routine, mais Israël a l'intention de renforcer ses mesures de limitation des mouvements des Palestiniens sous le prétexte de craindre des attaques.



Des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail en Israël pendant la fermeture, et les employés ne peuvent pas se déplacer d'une ville palestinienne à l'autre en raison des mesures strictes des points de contrôle militaires israéliens qui séparent les villes et villages palestiniens.







Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM