Jihad islamique : "La Palestine et Jérusalem ne seront pas libérées sans unité".

Par Middle East Monitor

20.10.2021 - Ziyad Al-Nakhala, secrétaire général du Jihad islamique en Palestine, a déclaré mardi que la Palestine et Jérusalem ne seront pas libérées sans l'unité du monde islamique et arabe, a rapporté Anadolu. Il a fait ce commentaire lors d'un discours prononcé à la 35e Conférence internationale pour l'unité des musulmans, qui s'est tenue à Téhéran.

Le secrétaire général du Jihad islamique palestinien, Ziyad al-Nakhalah, s'exprime lors d'un événement organisé pour marquer le 34e anniversaire de la création du Jihad islamique palestinien à Gaza, le 6 octobre 2021. [Ali Jadallah - Anadolu Agency]

"Il n'y aura pas d'unité sans Jérusalem et la Palestine, et il n'y a pas de Jérusalem et de Palestine sans unité de la Oumma", a déclaré Al-Nakhala. "La campagne occidentale hostile visant toutes les composantes de notre Oumma (...) est la principale menace pour notre unité et notre héritage." Il a déclaré que les États-Unis "contrôlent" les nations arabes.



"La victoire finale sur l'entité d'occupation sioniste nécessite le développement et le progrès des nations arabes et musulmanes, ainsi qu'une véritable unité islamique qui sera capable de vaincre le projet sioniste qui vise notre histoire, notre terre et la région", a ajouté le responsable du Jihad islamique.



La Conférence internationale pour l'unité des musulmans est un événement annuel organisé par l'Organisation de la coopération islamique.











Traduction : MR pour ISM