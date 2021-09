L'AP fait marche arrière sur le transfert des fonds du Qatar à Gaza

Par Middle East Monitor

11.09.2021 - L'envoyé du Qatar à Gaza, Mohammed Al-Emadi, a annoncé vendredi que les efforts déployés pour envoyer l'aide de son pays dans la bande de Gaza avaient échoué après que l'Autorité palestinienne (AP) eut renoncé à un accord antérieur qui lui aurait permis de jouer un rôle dans le transfert des fonds.

Lundi, M. Al-Emadi avait annoncé qu'un accord avait été conclu avec l'AP, qui avait accepté de verser l'aide qatarie aux familles à faibles revenus et aux employés du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas.



Il avait précisé que les banques avaient refusé de participer, craignant d'être visées par des sanctions pour avoir transféré des fonds à des "groupes terroristes".



Après la fin de l'offensive israélienne sur Gaza entre le 11 et le 21 mai, le Qatar s'est engagé à verser 500 millions de dollars pour la reconstruction de Gaza.



L'Autorité palestinienne a annulé l'accord après avoir rencontré un certain nombre de membres du Congrès américain, dont Chris Murphy, qui préside la sous-commission des relations extérieures du Sénat sur le Proche-Orient, l'Asie du Sud, l'Asie centrale et la lutte contre le terrorisme.



M. Murphy, qui a également rencontré des responsables israéliens, a déclaré qu'il n'avait pas le sentiment que l'AP était suffisamment forte pour participer à l'aide et à la reconstruction de Gaza. "Nous allons donc devoir mettre en place un consortium international", a expliqué Murphy.







Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM