L'Autorité palestinienne prévoit d'annuler ses premières élections en 15 ans

Par Quds News Network

27.04.2021 - Selon des responsables égyptiens, l'Autorité palestinienne prévoit d'annuler les premières élections en 15 ans, en invoquant le refus d'Israël d'autoriser le vote à Jérusalem-Est, rapporte Israel Hayom.



Un diplomate égyptien et un responsable du renseignement ont déclaré au journal qu'ils avaient été informés de la décision, qui sera annoncée jeudi lors d'une réunion des factions palestiniennes.



Ils ont ajouté que l'Égypte est en pourparlers avec l'État d'occupation d'"Israël" pour trouver un compromis permettant le vote, mais que ces efforts ont jusqu'à présent échoué.



Les deux hommes se sont entretenus lundi en fin de journée sous couvert d'anonymat pour discuter des discussions à huis clos, dit le journal.



Le responsable des services de renseignement a déclaré que le Hamas souhaitait que les élections aient lieu, mais qu'aucune faction ne voulait aller de l'avant sans la garantie de la communauté internationale que le scrutin se tiendra à Jérusalem-Est.



Le responsable a déclaré que les factions discutent de la formation d'un gouvernement d'unité qui inclurait le Hamas.



La radio de l'armée israélienne a également rapporté que l'AP avait informé des représentants de la communauté internationale, de la Jordanie et de l'Égypte de cette décision. On pense que les dirigeants palestiniens se réuniront jeudi à Ramallah.



Selon des responsables de l'AP, le Hamas et le Jihad islamique ont été invités à assister à la réunion au cours de laquelle Abbas doit annoncer l'annulation.



Toutefois, le journal Al-Quds a rapporté que des sources ont déclaré que l'AP avait décidé d'annuler les élections « sous une forte pression américaine et arabe ».



Washington et les pays de la région semblent « penser que les résultats des élections ne seront pas favorables au Fatah. »



Les mêmes sources ont ajouté que les Etats-Unis avaient informé l'AP qu'ils introduiraient plusieurs mesures avant les élections, notamment la reprise de l'aide à l'UNRWA, la réhabilitation du système de santé palestinien, la réouverture du consulat américain à Jérusalem occupée et la réouverture du bureau de l'OLP à Washington.



« L'administration américaine estime que ces mesures aideront les Palestiniens modérés à obtenir de meilleurs résultats aux élections », a-t-on affirmé.



Des sources israéliennes ont également rapporté qu'Abbas avait chargé un haut membre du Comité central du Fatah, Hussein Al-Sheikh, de persuader le Qatar de demander l'accord du Hamas sur l'annulation des élections sous le prétexte de conditions « inappropriées » dans la région.









Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM