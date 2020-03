L’avocat Zabarka met en garde contre l'exploitation du coronavirus par Israël pour judaïser Jérusalem

Par Palestine Info

L'avocat palestinien Khaled Zabarqa a appelé les Jérusalémites et les Palestiniens de l'intérieur occupé, à la nécessité de se solidariser, de se trouver d'une manière permanente dans la mosquée Al-Aqsa, tout en prenant toutes les précautions contre le Coronavirus.

Zebarqa, qui est membre de l'équipe de défense de Sheikh Raed Salah, a mis en garde, dans son discours à notre CPI, contre l'application par l'occupation israélienne des politiques de judaïsation contre la mosquée Al-Aqsa et la ville occupée de Jérusalem.



L'avocat a affirmé qu'il existe de grandes craintes d'exploiter la propagation du Coronavirus dans le monde, réitérant son appel à ne pas laisser la mosquée Al-Aqsa seule face à la politique de judaïsation israélienne.



Dimanche dernier, les autorités d'occupation ont convoqué Zbarka pour l'interroger sur son soutien à la mosquée bénie Al-Aqsa, à travers ses publications sur les réseaux sociaux.



"Ils veulent interférer dans notre façon de penser, notre foi et nos positions religieuses et politiques. Al-Aqsa restera le symbole de notre fierté et du sens de notre existence sur cette terre. Ne nous testez pas. Nous avons identifié nos options depuis longtemps", a déclaré Zubarka, après avoir terminé son interrogatoire.



La mosquée Al-Aqsa est soumise à des violations israéliennes répétées et à des incursions quotidiennes de colons, dans le cadre d'un plan de colonisation visant sa division temporelle et spatiale.







