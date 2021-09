L'occupation arrête le père et le frère d'un des "évadés du tunnel de la liberté" (vidéo)

Par Palestine Info

Les forces d'occupation israéliennes ont imposé des restrictions de sécurité au gouvernorat de Jénine dans le nord de la Cisjordanie, tout en harcelant les familles des six prisonniers qui ont réussi à se libérer de la prison de Gilboa.

Dans le cadre des recherches des six prisonniers, les forces d'occupation ont pris d'assaut ce mardi à l'aube l'entrée ouest de la ville de Jénine.



Les autorités d'occupation ont convoqué le citoyen Fouad Kammaji et son fils Majd Fuad Kammaji, sachant qu'ils sont le père et le frère du prisonnier Ayham qui s'est évadé hier de la prison de Gilboa. Ils sont originaires du village de Kfardan, à l'ouest de Jénine.



Des témoins oculaires ont rapporté que les forces d'occupation ont déployé une division d'infanterie dans la plaine de Marj Ibn Amer, près du club hippique d'Al-Safi, et les soldats d'occupation ont commencé à vérifier les cartes d'identité des citoyens.



Les témoins ont ajouté que les forces d'occupation ont utilisé des véhicules portant des plaques d'immatriculation palestiniennes, pendant l'incursion, tandis que les forces d'occupation ont déployé des renforts militaires et intensifié leur présence dans le gouvernorat.



Les forces d'occupation ont déployé une division d'infanterie dans la plaine du village de Bir al-Basha, au sud de Jénine, et entre les oliveraies, et ont lancé une campagne de ratissage et de recherche à la recherche du prisonnier Yaqoub Qadri.



Six prisonniers du gouvernorat de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie , ont réussi à s'échapper de la prison de Gilboa, dans le nord de la Palestine occupée, lundi à l'aube, par un tunnel qu'ils ont creusé.



Les médias d'occupation ont publié une photo d'un tunnel utilisé par les prisonniers pour s'échapper de la prison, et ont déclaré que l'autre tunnel était à quelques mètres du mur extérieur de la prison de Gilboa.



La prison de Gilboa, d'où les prisonniers ont réussi à s'évader, est hautement gardée, et elle est considérée comme la prison la plus fortifiée de l'occupation.



Les six prisonniers sont Muhammad Qasim Ardah, Yaqoub Mahmoud Qadri, Ayham Fouad Kamamji, Mahmoud Abdullah Ardah et Zakaria Al-Zubaidi, tous originaires de Jénine.



Dans un communiqué, le Hamas a félicité l'opération héroïque menée par les prisonniers héroïques de la prison de Gilboa, qui leur a permis de briser les restrictions carcérales et de respirer le parfum de la liberté.



Il a souligné que "cette opération héroïque constitue une gifle aux services de sécurité sionistes, car ce tunnel a été creusé dans les prisons les plus fortifiées de l'ennemi et des mesures de sécurité ont été prises, mais les prisonniers héroïques, avec leur détermination et leur persévérance, ont pu vaincre ces appareils."



Il a souligné :" Protéger les prisonniers libérés est un devoir légitime et patriotique auquel souscrit chaque Palestinien libre, et nous appelons notre peuple à la plus large protection pour eux, quels que soient les sacrifices".





Voir la vidéo sur Quds News Network : Les forces d'occupation israéliennes détiennent un jeune homme palestinien dans la ville d'Arraba, en Cisjordanie occupée. L'homme, Shadad Arda, est le frère de Mahmoud Arda, l'un des six prisonniers palestiniens qui se sont échappés de la prison israélienne de Gilboa lundi.







Source : Palestine Info