L'occupation "israélienne" change les noms originaux des rues de la vieille ville d'Al-Quds

Par AlAhed

Le régime d'occupation sioniste intensifie ses attaques féroces contre la culture arabe et l'identité palestinienne dans la ville sainte occupée d'al-Quds, dans le cadre de ses attaques systématiques et incessantes contre la terre et son peuple.

Dans des commentaires faits vendredi, le ministre palestinien des affaires d'al-Quds, Fadi al-Hadmi, a averti que le régime d'occupation "israélien" a changé les noms originaux des rues de la vieille ville d'al-Quds.



Le ministre a ajouté que "le changement de noms et la falsification des faits par l'occupation n'effaceront pas le caractère arabo-palestinien de la ville."



Toutes les tentatives d'imposer le système éducatif "israélien" aux élèves maqdessi [appartenant à al-Quds] échoueront également, a-t-il ajouté.



"Peu importe ce qu'ils vont faire, les rues d'al-Wad, Salah Eddin, Sultan Salomon, Naplouse et al-Zahraa garderont l'origine et l'adresse", a déclaré al-Hadmi.



Il a ensuite souligné que le ciblage de la culture palestinienne et les tentatives de modification des caractéristiques de la ville ne pouvaient être séparés des déplacements forcés, des destructions et des activités des colons : "Tout cela s'inscrit dans une démarche unique et intégrée qui vise l'identité, la population, les bâtiments, les rues, les mosquées et les églises de la ville arabe de Qods."



Le ministre a conclu qu'"Al-Quds restera Al-Quds, avec la fermeté légendaire des habitants de cette ville sainte."







Source : AlAhed

Traduction : MR pour ISM