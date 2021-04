La Jordanie a remis à l'AP des copies des contrats de location de logements aux familles de Cheikh Jarrah

Par Palestine Info

Le ministère jordanien des Affaires étrangères et des expatriés a confirmé aujourd'hui, mardi, que pendant des années, un processus de recherche minutieux et long a eu lieu dans les archives des services officiels jordaniens, pour retrouver les documents montrant que le ministère jordanien de la Construction et du développement avait précédemment conclu des contrats pour la location de logements, pour un certain nombre de personnes de Cheikh Jarrah, en 1956.

Selon le porte-parole officiel, l'ambassadeur Dhaif Allah Al-Fayez, le ministère a déclaré qu'en 2019, l'ambassade palestinienne à Amman avait reçu, à la demande de l'Autorité palestinienne (AP), des copies certifiées conformes de tous les documents trouvés sur les logements loués, contrats, correspondances, registres et listes des noms des locataires ; l'ambassade a également reçu une copie certifiée conforme de l'accord entre le ministère de la Construction et de la reconstruction et l'UNRWA en 1954. La recherche se poursuit pour les documents datant de plus de 60 ans.



Al-Fayez a affirmé que maintenir les habitants de Jérusalem sur leurs terres et dans leurs maisons et protéger leurs droits sont des constantes permanentes dans les initiatives du Royaume pour soutenir les Palestiniens.



Il a souligné que le Royaume condamnait avec force les tentatives illégales et inhumaines de l'occupation israélienne d'expulser les Palestiniens de leurs maisons et de leurs terres, et a exprimé son refus que leurs droits légitimes et immuables soient violés.







Source : Palestine Info