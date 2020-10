La Route du Za'atar ! Départ le 18 octobre 2020 de l'Estaque - Livraison de produits de Palestine en voilier

Par Le Philistin/Philippe Odou

Organisé par Fipsouk - Le Philistin et Philippe Oddou. Départ dimanche 18 octobre 2020 à 16h00 UTC+02 du Parc Mistral l’Estaque – 13016 Marseille

Depuis 2003 Jean-Marie Dansette importe dans son village de Montrozier près de Rodez, en Aveyron, des denrées alimentaires produites par des coopératives agricoles palestiniennes (huile d'olive, za'atar, frikké, bière, dattes Medjoul, etc.) et des créations d'artisans disséminés en Cisjordanie (textiles, céramiques, objets en bois d'olivier, etc.).



Ces marchandises sont conditionnées et distribuées par sa petite entreprise familiale à travers le site internet www.fipsouk.com, et via des tournées en camionnette que Jean-Marie conduit inlassablement dans les campagnes et les villes françaises et même jusqu'en Belgique et au Luxembourg.



Afin de promouvoir la culture palestinienne, les valeurs, les énergies parfois désespérées de ce peuple terriblement opprimé aux capacités de résilience hors du commun, favoriser les échanges et les rencontres, Jean-Marie et son équipe organisent tous les deux ans, dans leur village, le Festival Palestine en Campagne.



Nous l'avions très souvent rencontré lors de ses tournées à Marseille grâce au fou de Palestine, Chris Chantegrel, et, depuis 2016, il a installé son stand et sa brouette arabaye au Festival International de la Caricature et du Dessin de Presse de l'Estaque (FIDEP), grâce au partenariat entre ce Festival créé en 2012 par le dessinateur de presse algérien Fathy Bourayou et les Voiles de Paix en Méditerranée créées la même année avec Florence Arthaud et un large collectif associatif et institutionnel piloté par le Mouvement de la Paix des Bouches du Rhône et la CMCCAS, et dont je suis le référent maritime.



En janvier 2019, nous avions livré à Propriano, avec le catamaran Persha du marin pacifiste Serge Neri, une petite cargaison d'huile d'olive palestinienne, réceptionnée par Jean-Yves et ses amis de Corsica Palestine.



Au printemps 2020, alors que le premier confinement lié à la pandémie du CoronaVirus sévissait en France, avec la suppression de points de livraisons, (festivals), qui permettaient à Jean-Marie Dansette de distribuer les produits de Palestine en camionnette, nous organisions une tournée confinée à Marseille.



Distribuant des produits fipsouk.com ainsi que des vins varois du domaine Gavoty.com au Petit Marché organisé les mardi matin au Théâtre des Calanques, avenue de Carthage à Marseille, je devenais le Philistin Phocéen, modeste relais marseillais méditerranéen de l'activité économique que Jean Marie, alias Le Philistin, conduit depuis 2003.



Lorsque celui-ci me proposa de livrer de nouveau des produits de Palestine à la voile en Corse dès que possible, j'ai souhaité aller plus loin et créer la Route du Za'atar.



Il s'agit de proposer des croisières alternatives avec des voiliers, hors saison, transportant des marchandises produites par des paysans ou artisans résistants aux circuits économiques capitalistes dominants, destinés à être vendus ou troqués aux escales.



Les escales sont réalisées dans des ports où des hommes ou des femmes, producteurs de denrées alimentaires ou artisans respectueux de leur environnement, et des valeurs du commerce dit équitable, se proposent pour participer à l'accueil des voiliers et des navigants, et faciliter la vente et/ou le troc des marchandises transportées et de leurs propres productions, constituant ainsi des Comptoirs du Za'atar.



Les marchandises transportées à partir de la rive Nord de la Méditerranée proviennent essentiellement des importations de produits palestiniens par fipsouk.com, mais aussi de producteurs ou artisans français, italiens et espagnols.



Sur le modèle de Bourlingue et Pacotille, des consommateurs solidaires de la rive Nord de la Méditerranée ou d'autres régions de France peuvent pré-commander des produits de producteurs du Sud embarqués par les voiliers à leurs escales.



Pour l'ouverture de la Route du Za'atar à partir du dimanche 18 octobre 2020 au départ de l'Estaque Espace Mistral, compte tenu des incertitudes liées à la "gestion" de la crise sanitaire, et des atteintes aux libertés de circuler, les premières escales prévues et envisagées sont Ajaccio (20 et 21), Bonifaccio (22 et 23), Stintino 24 et 25), Porto Torres (26) , Olbia (27 et 28), etc.



Nous espérons que cette Route puisse se prolonger vers Cagliari, Bizerte, Trappani, Palerme, Naples, Civitavecchia, Elbe, Bastia, La Spezzia, Porto Fino, Gênes, San Rémo, Menton, Nice, Cannes, Toulon, La Ciotat et Marseille.



A minima, c'est par Bastia que la Route passera après la Sardaigne ...





Source : Fipsouk/Le Philistin