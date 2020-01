La résistance palestinienne salue l’action et la mémoire du général Qassem Soleimani et présente ses condoléances à l’Iran suite à son assassinat

Par Factions de la Résistance

Front populaire de libération de la Palestine - FPLP : « L'assassinat du général de division Qassem Soleimani appelle une réponse coordonnée et globale »



Jihad Islamique en Palestine - JIP : “Nous marcherons ensemble face à cette agression”