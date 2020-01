La réunion mondiale dans al-Quds est signe d’une décadence évidente des valeurs

Par Centre d'information sur la résistance en Palestine

Au Nom de Dieu, le Clément le Miséricordieux

Communiqué du Mouvement du Jihad islamique en Palestine

De nombreux chefs d’Etats sont réunis aujourd’hui dans la ville occupée d’al-Quds, illustrant le degré de l’hypocrisie internationale et l’abrutissement des consciences, qui causèrent la Nakba du peuple palestinien dont les effets perdurent et sont responsables de la souffrance du peuple palestinien, visible et entendue par le monde entier.

Les chefs de ces Etats se réunissent dans une ville occupée, à l’invitation d’un occupant spoliateur, criminel et assoiffé du sang innocent, signe d’une décadence évidente des valeurs. Ils se tiennent sur nos villes et villages détruits, desquels a été expulsée leur population, suite aux crimes les plus horribles dont a été témoin l’histoire, crimes ayant visé le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints, crimes commis par les bandes sionistes qui savent encore jouer le rôle de victime et qui utilisent des faits historiques qui ont eu lieu loin de notre pays pour occuper notre terre, démolir nos maisons, expulser ou tuer ses propriétaires.



Le Mouvement du Jihad islamique en Palestine, affirme ce qui suit :



1 ) Ce forum sous occupation, qui se tient aujourd’hui dans la ville occupée d’Al-Qud, est une tentative de masquer les crimes commis par le gouvernement de l’occupant et son armée terroriste contre notre peuple. Il ne pourra jamais cependant enterrer la vérité et falsifier le récit. Il ne pourra jamais laver les mains des dirigeants de l’occupation des monstrueux crimes qu’ils ont commis, à l’encontre des humains, des pierres et des arbres.



2 ) Le peuple palestinien ne se soumettra pas aux politiques de l’occupant, il poursuivra sa résistance au terrorisme sioniste avec ténacité et constance, et il affrontera les crimes de l’agression, quelle que soit l’ampleur des sacrifices.



3 ) La complicité des forces mondiales a été la cause directe de l’occupation sioniste de notre terre, et les forces mondiales oppressives demeurent partenaires du crime tant qu’elles poursuivent leur soutien financier et armé, à l’occupant, armes avec lesquelles il tue nos enfants et démolit nos maisons.



4 ) Le peuple palestinien n’abandonnera pas son droit entier sur toute parcelle de sa terre, et même si tous les gens sur cette planète se rassemblent, ils ne pourront jamais accorder une légitimité à la présence nulle de l’occupation.



5 ) Nous appelons notre peuple à se diriger demain vendredi vers la mosquée al-Aqsa pour s’y rassembler, y prier et y demeurer dans ses places et à ses portes, pour affirmer notre droit sur al-Quds, et montrer le véritable récit contre le faux, le mensonge et la falsification, et montrer la volonté et la fermeté du peuple palestinien, décidé à défendre ses lieux saints et sa terre.



Mouvement du Jihad islamique en Palestine

Jeudi 28 Jumadi al-Awwal 1441 h, 23/1/2020







Source : CIREPAL