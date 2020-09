Le Forum de la gauche arabe : Un nouveau crime perpétré par Bahreïn contre la Palestine, la Syrie et le Liban

Par Comité de coordination du forum de la gauche arabe

Le régime de Manama vient de commettre un crime contre la Palestine et tous les peuples arabes, malgré le refus de la majorité du peuple bahreïni de normaliser les relations avec l’entité sioniste.

Ce nouveau crime vient s’ajouter à tous ceux perpétrés par les Etats-Unis dans ce qu’on appelle « la transaction du siècle » et dont la normalisation des relations entre les Emirats Arabes Unis et l’entité sioniste fut le premier pas. Les arguments présentés par les régimes du Golfe sont que les responsables sionistes avaient « promis » de mettre fin à leur politique d’annexion et de colonisation des territoires palestiniens occupés, bien qu’ils savent que cette politique se poursuit, non seulement en Palestine, mais aussi dans le Golan syrien occupé ainsi que dans les territoires libanais des fermes de Chebaa et des hauteurs de Kfarchouba… sans oublier les tentatives conjuguées des Etats-Unis et de l’entité à mettre la main sur les eaux territoriales dans le sud du Liban afin de pouvoir voler les gisements de gaz et de pétrole qu’elles contiennent…



Le Forum de la gauche arabe, tout en condamnant le crime du gouvernement de Bahreïn, se déclare solidaire du refus que le peuple bahreïni a toujours opposé aux tentatives de normaliser les relations avec l’ennemi au dépens de la cause palestinienne et du droit de retour du peuple palestinien ainsi que son droit de reconstruire son Etat avec Al Quds pour capitale. Il affirme aussi le droit des peuples arabes à la Résistance et à la nécessité de soutenir, par tous les moyens, la Résistance du peuple palestinien face à ce nouveau complot.



Le Comité de coordination du forum de la gauche arabe



Le 12 septembre 2020



Source : Assawra