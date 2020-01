Le Hamas détermine les trois conditions pour contrer le deal du siècle

Par Palestine Info

Le mouvement de la résistance islamique Hamas a déterminé trois conditions pour lutter avec succès contre le projet américain connu sous le nom de « deal du siècle ».

Faouzi Barhoum, porte-parole du Hamas, a appelé le président de l’Autorité Palestinienne à prendre officiellement trois décisions, à savoir d’abord le gel de toute coordination sécuritaire avec l’occupant israélien, ensuite la levée des restrictions sécuritaires imposées aux forces de la résistance, aux jeunes et aux unités sécuritaires pour défendre le peuple palestinien et enfin à lever les punitions sur la bande de Gaza.



Barhoum a qualifié le deal du siècle d’une nouvelle Naqba (défaite catastrophique) et d'agression américano-sioniste contre la Palestine, ce qui exige de tous les palestiniens dans toute la Palestine d’assumer leur responsabilité pour contrer ces projets et les mettre en échec.



Cela demande, selon le responsable du Hamas, des décisions courageuses qui émanent des rencontres entre les dirigeants palestiniens parallèlement avec des décisions officielles du président de l’Autorité Palestinienne.



Rappelons que le président américain Donald Trump a déclaré qu’il dévoilera demain soir son projet de deal du siècle. Le projet :



- accorderait à Israël, selon des indiscrétions, d’annexer 30% de la Cisjordanie occupée et de regrouper toutes les colonies implantées en Cisjordanie , en contre partie, Israël démantèlerait certaines petites colonies au profit des palestiniens qui auraient le droit de proclamer la création d’un Etat désarmé sur environ 70% de la superficie de la Cisjordanie .



- La ville d’al-Quds et la mosquée d’al-Aqsa resteraient sous le contrôle d’Israël tout en permettant à l’armée d’occupation israélienne et à ses forces sécuritaires d’intervenir dans les territoires palestiniens.



- Les Palestiniens devraient reconnaître l’Etat juif d’Israël et désarmer la résistance, le Hamas en premier lieu.







Source : Palestine Info