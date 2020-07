Le Hamas pleure Ibrahim Abu Ya'coub (vidéo)

Par Palestine Info

Le Mouvement de la résistance islamique Hamas pleurait vendredi matin le martyr palestinien Ibrahim Abu Ya'coub, abattu par les forces d'occupation israéliennes à Salfit, en Cisjordanie, dans la nuit de jeudi à dimanche.

Le Hamas a présenté ses condoléances à la famille d'Abu Ya'coub et a souligné que le sang d'Ibrahim, ainsi que le sang de tous les martyrs palestiniens, ne coulera pas en vain et qu’il sera le carburant qui enflammera l'intifada contre l'occupation israélienne.



Le Hamas a appelé à la plus grande participation aux funérailles d'Abu Ya'coub à Salfit en réponse au crime israélien.



Le mouvement a réaffirmé que la résistance à tous les niveaux est le seul moyen de mettre fin aux crimes israéliens et aux plans de colonisation et d'annexion en Cisjordanie occupée.





Vidéo des funérailles du martyr cet après-midi à Kfl Haris, au nord de Salfit

https://twitter.com/i/status/1281543376861569024



Source : Palestine Info

Traduction : MR pour ISM