Le Hamas présente les 3 étapes de la réforme suite à la visite du Caire

Par Middle East Monitor

16.10.2021 - Khalil Al-Hayya, membre du bureau politique du Hamas, a annoncé vendredi que son mouvement avait présenté sa vision pour une réorganisation nationale palestinienne lors de la dernière visite de sa délégation au Caire.



« La première étape est la réforme de la direction palestinienne représentée par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) par le biais d'élections », a-t-il déclaré, notant que si les élections ne pouvaient être organisées, il fallait créer un organe temporaire pour gérer une période de transition.



« La deuxième étape est l'accord sur une stratégie nationale basée sur la résistance à l'occupation », soulignant que cette étape conduirait à la troisième : « La troisième étape est l'action et le comportement sur le terrain ».



Au début de ce mois, l'Égypte a accueilli une délégation élargie de la direction du Hamas, dont les principaux dirigeants du Hamas, Ismail Haniyeh et Yahya Sinwar.



Concernant l'éventuel échange de prisonniers entre le Hamas et Israël, Al-Hayya a affirmé : « Les soldats israéliens ne seront pas libérés sans un prix raisonnable - la libération des prisonniers palestiniens ».







Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM