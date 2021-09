Le Jihad islamique prêt à participer aux actions des prisonniers

Par Middle East Monitor

Le secrétaire général du Jihad islamique palestinien, Ziyad Al Nakhala, a déclaré hier que son mouvement « est prêt à participer aux actions des prisonniers visant à contrer les mesures répressives israéliennes » dans les prisons.





Dans un message adressé aux prisonniers palestiniens qui se sont échappés de la prison israélienne de haute sécurité de Gilboa, Al Nakhala a déclaré que son mouvement suit de près ce qui se passe dans les prisons de l'occupation depuis que les « courageux héros » se sont échappés.



Se référant aux six évadés comme la Brigade de la Liberté, il a dit : « Les chevaliers des Brigades de la Liberté ont provoqué un élan de sympathie palestinienne, arabe et internationale sans précédent envers les prisonniers palestiniens. »



« Nos frères, Mahmoud Al Arida et ses collègues, sont devenus des symboles de défi, de courage et de volonté », a-t-il dit, ajoutant : « Les gens libres du monde entier les ont admirés ».



Le projet des prisonniers d'agir contre les mesures punitives prises par Israël à leur encontre après leur évasion est un « acte héroïque », a-t-il ajouté.



« Je vous dis que nous serons avec vous jusqu'à la fin de votre combat », a-t-il dit aux prisonniers. « Nous n'hésiterons pas à affronter l'occupation israélienne dans le prolongement de votre confrontation derrière les barreaux », a-t-il poursuivi.



« Soyez assurés que votre choix est le nôtre et que nous n'hésiterons pas à faire partie de votre bataille ».



__________





Israël ayant accédé à leurs revendications, les prisonniers palestiniens mettent fin à leur projet de grève de la faim de masse

Middle East Monitor, 15.09.2021



15.09.2021 - Les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes ont annulé aujourd'hui la grève de la faim qu'ils prévoyaient d'entamer vendredi après que les services pénitentiaires israéliens (IPS) aient accédé à leurs demandes, notamment la fin de la punition collective imposée à leur encontre suite à l'évasion de six prisonniers de la prison de Gilboa la semaine dernière, selon l’association des prisonniers palestiniens (PPS).



WAFA a rapporté que les prisonniers prévoyaient de commencer une grève de la faim vendredi qui aurait impliqué les 4.500 Palestiniens incarcérés en Israël.



L'IPS a mis en place des mesures punitives contre tous les prisonniers après avoir appris que six Palestiniens s'étaient échappés de la prison de haute sécurité de Gilboa la semaine dernière. Les autorités pénitentiaires ont fait des descentes dans les cellules, ont attaqué les détenus, les ont déplacés vers d'autres prisons, les ont séparés, isolés pour certains, et leur ont refusé certains droits, notamment les visites familiales et l'achat de produits essentiels à la cantine.



Quatre des six évadés ont été arrêtés, tandis que deux sont toujours en fuite.







Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM