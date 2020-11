Le Philistin redouble d'énergie pour l'importation, la promotion et la vente de produits palestiniens

Par Le Philistin

Bonjour à tous les amis de la Palestine,

Toujours à l'école de Résistance (muqawama) et à la détermination (soumoud) du peuple palestinien, l'équipe du Philistin se donne de nouveaux moyens afin de résister aux conséquences du virus sécuritaire ambiant.

Marché de Noël annulés, baisse d'activité des associations et des initiatives de soutien à la résistance palestinienne, il nous faut réagir afin de poursuivre notre action ayant pour objectif principal : Le soutien à l'indépendance économique du peuple palestinien



Ainsi depuis quelques mois, nous avons engagé des nouveaux moyens pour faire connaître notre activité vers un plus large public ainsi que des nouvelles formules de livraison de nos produits.



Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau fourgon de livraison qui circulera partout en France, Belgique et Luxembourg marqué de notre logo, adresse du nouveau site internet et d'une belle image de Jérusalem, capitale de Palestine.



Nous avons également recruté Nadia qui prépare l'avenir de notre activité, sa jeunesse nous apporte un nouveau regard et de nouvelles techniques de travail afin de poursuivre et développer les ventes de nos produits.



Nous avons en conséquence réorganisé et réparti les tâches différemment comme suit :



Fatima : gestion, comptabilité

contact@fipsouk.fr / 05 65 73 11 23



Nadia : accueil téléphonique, préparation des commandes, organisation des tournées de livraison

nadia.fipsouk@gmail.com / 06 69 16 30 86



Jean-Marie : chauffeur/livreur

06 68 69 93 00



En vous adaptant à la nouvelle formule des livraisons par "rendez-vous camion", nous espérons traverser cette période afin de continuer d’aider nos amis palestiniens dans leur lutte pour se libérer de l'occupation en leur apportant une aide économique concrète et en valorisant leur savoir-faire.



Merci pour votre attention et à très bientôt !



Jean-Marie



www.fipsouk.com