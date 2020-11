Le détenu Maher Al-Akhras libéré (vidéo)

Par IMEMC

Maher al-Akhras, le prisonnier politique palestinien qui a mené une grève de la faim pendant 103 jours pour protester contre sa détention administrative arbitraire sans accusation ni procès, a été libéré ce jeudi matin.



La Société des prisonniers palestiniens (PPS) a rapporté que Al-Akhras, 49 ans, a été libéré et a été transféré dans un hôpital palestinien, à Naplouse.



Al-Akhras, originaire de la ville de Sielet ath-Thaher, au sud de la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie , a entamé une grève de la faim le jour de son enlèvement, le 27 juillet 2020, après qu'Israël l'ait frappé d'un ordre de détention administrative de quatre mois.



Pendant sa grève de la faim, les agents des services du renseignement israélien ont tenté de le pousser à cesser sa grève en lui promettant sans garantie que l'ordonnance de détention administrative ne serait renouvelée qu'une seule fois.



Malgré la grave détérioration de son état de santé pendant sa grève, Al-Akhras a refusé de mettre fin à la grève et a insisté pour être libéré.



Il a suspendu la grève après l'engagement final des autorités israéliennes de le libérer le 26 novembre 2020, et un engagement ferme de ne pas renouveler sa détention administrative.





Vidéo de l'arrivée de Maher al-Akhras à l'hôpital de Naplouse, sur le site Quds News Network.





Source : IMEMC

Traduction : MR pour ISM