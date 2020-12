Les Palestiniens scandalisés qu'Israël rase au bulldozer le cimetière historique de Jérusalem

Par The New Arab

Les autorités israéliennes ont poursuivi dimanche les travaux de bulldozer dans le cimetière des Shuhada (Martyrs) dans la vieille ville de Jérusalem.

Mustafa Abu Zahra, le chef du Comité des cimetières islamiques, a déclaré aux médias que la municipalité israélienne de Jérusalem continuait à creuser au bulldozer dans le cimetière des Martyrs, qui fait partie du cimetière de Yousufiya, plus vaste.



Il a précédemment décrit les travaux comme une « violation flagrante du caractère sacré du site ». Les restes des soldats irakiens et jordaniens qui ont combattu dans les guerres israélo-arabes passées sont enterrés dans le cimetière.



La municipalité israélienne, qui a commencé les travaux de bulldozer il y a quelques semaines, prévoit de construire un parc à l'emplacement du cimetière des Martyrs. Israël a occupé Jérusalem-Est à la suite de la guerre israélo-arabe de 1967 et sa souveraineté n'y est pas reconnue par la plupart de la communauté internationale.



Le mufti de Jérusalem et de Palestine, le cheikh Mohammed Hussein, a déclaré précédemment à l'agence de presse Anadolu que les travaux étaient une « attaque qui s'inscrit dans le cadre de la judaïsation de Jérusalem et une tentative de supprimer l'histoire et la civilisation » de la ville.



Depuis qu'Israël a pris le contrôle de Jérusalem-Est il y a plus de 50 ans, il n’a cessé de tenter de modifier le caractère de la vieille ville en y construisant des colonies juives en violation du droit international, et en démolissant des maisons et des installations palestiniennes.











Source : alaraby.co

Traduction : MR pour ISM