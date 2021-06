Les factions de la rÃ©sistance palestinienne appellent Ã  des reprÃ©sailles contre les pratiques sionistes et promettent d'agir

Les factions de la résistance palestinienne appellent à des représailles contre les pratiques sionistes et promettent d'agir

Par AlAhed

Les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza ont répondu aux révoltes des villes de Beita et Beit Dajan, qui se sont opposés aux complots et conspirations de l'occupation "israélienne" pour leur terre occupée, exprimant leur soutien à leurs rébellions nocturnes et à la résistance populaire en Cisjordanie occupée.

Les factions de la résistance ont souligné mardi leur soutien aux héros détenus dans les prisons de l'occupation, en particulier ceux qui sont en grève de la faim, en particulier cheikh Jamal Taweel, cheikh Khader Adnan et leurs compagnons. Ils ont également appelé à la multiplication des manifestations populaires massives en soutien aux détenus.



Appelant le peuple en révolte en Cisjordanie , à al-Quds et dans les autres terres occupées à intensifier toutes les formes de résistance, les factions palestiniennes ont également appelé à « mettre le feu à la terre sous les pieds des occupants sionistes ».



Par ailleurs, la déclaration condamne fermement la résolution du Secrétaire général des Nations Unies de ne pas inscrire l'occupation sur la liste de la honte pour avoir commis des crimes de guerre manifestes tels que le meurtre d’enfants, terroriser les personnes en sécurité, détruire leurs maisons alors qu’elles sont à l’intérieur, en plus de la destruction de tours résidentielles à Gaza.



Les factions ont exigé que les médiateurs fassent pression sur l'occupation pour accélérer la levée du siège de la bande de Gaza, finaliser la question de la reconstruction de ce qui a été détruit par l'occupation, et la nécessité de mettre fin à toutes les provocations à al-Quds, Sheikh Jarrah, et Batn al-Hawa, promettant que la résistance ne restera pas inactive face aux provocations sionistes dans al-Quds occupée.



La résistance palestinienne a également souligné la nécessité de restaurer l'unité entre les Palestiniens et de former une direction nationale unifiée comprenant tous les groupes de travail nationaux et les factions de la résistance.







Source : AlAhed

Traduction : MR pour ISM