Les forces d’occupation abattent quatre Palestiniens lors de raids menés à l'aube

Par Quds News Network

26.09.2021 - Les forces d'occupation israéliennes ont abattu quatre combattants de la liberté palestiniens lors de raids en Cisjordanie occupée à l'aube ce dimanche matin, selon des sources médicales et locales.

Les sources ont déclaré que trois combattants de la liberté palestiniens ont été abattus par des tirs des forces israéliennes dans le village de Beit Anan, dans les environs de Ramallah.



Les trois martyrs ont été identifiés comme étant Ahmad Zahran, Mahmoud Hmeidan et Zakaria Bedwan.



Le quatrième martyr, identifié comme Osama Soboh, a été touché à la tête par des tirs à balles réelles des forces israéliennes dans la ville de Kafr Burqin, à l'ouest de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie , après que les forces aient fait une descente dans le village et bouclé une maison, déclenchant des affrontements avec ses habitants, tirant des balles réelles et blessant au moins 8 personnes.



Le porte-parole de l'OIF, Ran Kochav, a déclaré que l'armée pensait que le mouvement Hamas pourrait riposter à la mort et aux arrestations de ses membres par des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza.





Sur cette vidéo, on voit les forces d'occupation emmenant le corps d'un des combattants de la liberté palestinienne assassiné dans le village cisjordanien de Beit Anan, au nord-ouest de Jérusalem occupée.







Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM