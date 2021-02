Les premiers vaccins Spoutnik V arrivent à Gaza

Par Ali Oussi

Le 17 février, la bande de Gaza a reçu 2 000 doses du vaccin russe Spoutnik V après le blocage de ce transfert par l’entité sioniste.

Le Hamas avait décrit la position sioniste comme «un vrai crime et une violation de toutes les lois internationales».

« Deux mille doses du vaccin russe Spoutnik sont arrivées (à Gaza) en provenance du ministère de la Santé à Ramallah », ont indiqué dans un communiqué les autorités du Hamas, précisant qu’elles « sont en train d’être acheminées vers des espaces de stockage » dans la ville de Gaza, a rapporté l’AFP.



Ce transfert a eu lieu via le point de passage de Kerem Shalom à la demande de l’Autorité palestinienne et avec « l’approbation de l’échelon politique (sioniste) », a détaillé le Cogat (Administration civile sioniste dans les Territoires palestiniens), organe israélien chargé des opérations civiles dans les territoires palestiniens.



Chaque vaccin russe Spoutnik V contenant deux doses, ce premier arrivage permettra de vacciner 1 000 habitants. Le ministère de la Santé palestinien a précisé qu’elles étaient destinées au personnel médical.



Le 15 février, l’Autorité palestinienne en Cisjordanie avait accusé l’entité sioniste d’avoir refusé l’entrée de milliers de vaccins à Gaza, enclave de deux millions d’habitants sous blocus israélien et contrôlé par le mouvement islamiste Hamas.



La position sioniste avait été décrit comme « un vrai crime et une violation de toutes les lois internationales et normes humanitaires », avait déclaré Hazem Qassem, porte-parole du Hamas, auprès de l’AFP.



Le responsable du Hamas avait également appelé à la fin du blocus qu’Israël impose depuis plus d’une décennie à Gaza.



De son côté, le Cogat avait affirmé que la demande palestinienne d’entrée de vaccins était «en cours d’examen et attend (ait) une décision politique».



A.O





Source : lapatrienews.com