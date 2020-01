Les soldats israéliens tuent trois Palestiniens lors d'une attaque à la frontière de Gaza

Par Middle East Monitor

22.01.20120 - Mardi, les soldats israéliens ont tiré et tué trois Palestiniens qui ont lancé un explosif vers eux après avoir tenté de traverser la barrière depuis la bande de Gaza voisine, a déclaré l'armée israélienne.

L'armée a déclaré que les soldats avaient bouclé une zone près de l'extrémité sud de l'enclave côtière palestinienne après avoir repéré "trois suspects" qui traversaient la frontière.



"(Ils) ont fouillé la zone en direction des suspects qui ont lancé une grenade ou un engin explosif sur les troupes", qui ont ensuite ouvert le feu sur les trois Palestiniens, a déclaré l'armée dans un communiqué. Un porte-parole militaire a confirmé qu'ils ont été tués.



Deux des Palestiniens tués étaient âgés de 18 ans et le troisième de 17 ans, a déclaré une source policière à Gaza. La source a indiqué qu'il s'agissait de civils sans affiliation militante à Gaza. Il a mis en doute le récit d'Israël selon lequel ils auraient lancé des explosifs sur les troupes.



Le Hamas ou d'autres groupes militants dans l'enclave n'ont pas fait de commentaires immédiats.



Israël et le Hamas ont mené trois guerres au cours de la dernière décennie.



Les morts de mardi sont les premiers dans les combats transfrontaliers depuis les deux jours de flambée de violence, en novembre 2019, entre Israël et la faction armée du Jihad islamique basée à Gaza qui a fait 34 morts palestiniens et des dizaines de blessés israéliens.



Israël maintient la bande de Gaza sous un blocus qui limite drastiquement la circulation hors du territoire qui abrite 2 millions de Palestiniens.







Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM