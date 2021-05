Lutte contre l'islamophobie et féminisme: quelles solidarités politiques ?

Par Front Contre L'islamophobie Pour L'égalite Des Droits Pour Tou-Te-S

Mardi 18 mai 2021 à 18:00 UTC+02 - Webinaire féministe organisé par la Commission féministe du FCI et la Coordination féministe - En live sur Zoom et Facebook

Notre féminisme, nos collectifs, nos associations et assemblées, réunis dans la Coordination Féministe doivent réfuter et dénoncer les mensonges de l'Etat, de Marlène Schiappa et du gouvernement qui prétendent se soucier de l'émancipation des femmes. Nous devons aussi réfuter et dénoncer toutes les autres tendances à récupérer nos luttes à des fins racistes, nationalistes, xénophobes, ou islamophobes. Réfuter, dénoncer bien sûr, mais ne pas s'en contenter.



Alors que l'islamophobie prend de l'ampleur en France depuis des décennies et que le projet de loi contre ledit séparatisme marque une accélération dans les discours, la réglementation et les violences islamophobes.



Alors que les femmes et particulièrement celles portant le voile sont parmi les premières victimes de cette islamophobie.



Alors que cette loi vise à renforcer la précarité sociale et économique des femmes musulmanes et alimente les débats médiatiques autour du voile et de la visibilité des femmes musulmanes dans l'espace public, en faisant des cibles privilégiées des agressions.



Alors que le projet de loi prévoit de renforcer le contrôle sur nos associations et notre capacité à nous organiser entre nous.



Nous prenons part au débat et nous ferons entendre notre voix et notre féminisme en opposition au pseudo féminisme raciste du gouvernement, de la classe politique et des médias.



Pour comprendre la dimension sexiste de la loi contre ledit séparatisme et réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons agir contre les offensives sexistes et racistes du gouvernement.



Nous vous invitons à assister à notre live.



Pour tenter de répondre à :



1/ Pourquoi la loi contre le dit séparatisme est une une loi sexiste et islamophobe ?

2/ Quel féminisme pour lutter contre l'islamophobie et sa dimension genre?

3/ Comment agir ensemble ?







Source : Facebook