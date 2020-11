MOUVEMENT DE SOUTIEN A LA RESISTANCE DU PEUPLE PALESTINIEN (MSRPP) - QUI SOMMES-NOUS ?

Par MSRPP

Paris, octobre 2020 - Réunies pour la première fois en octobre 2005 dans la région parisienne, des individus et des associations engagées dans le soutien à la cause palestinienne ont décidé de se fédérer et de créer le Mouvement de Soutien à la Résistance du Peuple Palestinien (MSRPP).