Nos vœux à tous les Palestiniens, en Palestine occupée et en diaspora / Our best wishes to all Palestinians, in Occupied Palestine and in the Diaspora

Par ISM-France

Que 2020 voit la fin du blocus barbare de Gaza et la fin de l’occupation criminelle de la Palestine, pour que les Palestiniens vivent enfin la vie qu’ils souhaitent vivre et non celle que l’occupation sioniste leur impose depuis si longtemps.

En solidarité, jusqu’à la libération de la Palestine, de la Mer au Jourdain !

Let 2020 see an end to the despicable blockade of Gaza and an end to the criminal occupation of Palestine, so that Palestinians can finally live the life they wish to live and not the life that the Zionist occupation has imposed on them for so long.

In solidarity, until the liberation of Palestine, from the Sea to the River!