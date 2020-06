Nouveau site internet et nouvelle formule de vente du Philistin

Par Le Philistin

Chers amis de la Palestine et du Philistin,

Le monde est en mutation, nous avons fait l'expérience du confinement imposé par la crise sanitaire de ces derniers mois. Tout en appliquant strictement les conditions de vie sociale dictées par les autorités légales, nous pouvons encourager notre créativité pour rechercher les fenêtres possibles et adaptées qui nous permettront de poursuivre notre chemin et nos objectifs qui donnent un sens à notre vie de terrien.