Nouvelle tournée de livraison du Philistin dans l’est, les 2 et 3 février

Par Le Philistin

Jean-Marie, accompagné de Nadia, prendra la route vers l'est de la France le mardi 2 février 2020 afin de vous rencontrer et de vous livrer.

En cette période stricte au niveau sanitaire, n'hésitez pas à commander du savon à l'huile d'olive. En plus de rendre vos mains propres, nos savons sont hydratants et doux. Laissez-vous charmer par les good vibes du savon de Naplouse ! #nablussoap







Pour commander, rendez-vous sur notre boutique en ligne fipsouk.com, ajoutez les produits à votre panier et une fois dans le panier, vous n'avez plus qu'à entrer le code promo "2" et les frais de port vous seront offerts !



Nous vous donnerons une heure et un lieu de rendez-vous dans votre ville pour venir récupérer votre commande.



CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER



Un problème pour commander ? Contactez Nadia au 06 69 16 30 86