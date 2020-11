Palestine : Appel à rassemblement ce samedi à Paris

Par CAPJPO-EuroPalestine

A l’occasion de la journée internationale de solidarité avec la Palestine, nous appelons, avec le Collectif ni Guerre, ni Etat de guerre, à un rassemblement ce samedi 28 novembre à Paris. Soyons nombreux ce samedi, de 11 H 30 à 14 H 30, à la Fontaine des Innocents, à Paris (angle rue Berger et rue Lescaut) – Métro-RER Châtelet Les Halles (sortie du Forum des Halles Rue Lescaut).

Cette manifestation a été déclarée à la préfecture de police.



Bien que l’amplitude des sorties soit de 3 heures à partir du 28 novembre, nous vous proposons une attestation de manifestation que vous pouvez imprimer si vous le souhaitez.



Il est largement temps de descendre dans la rue, pour dénoncer la multiplication des persécutions contre le peuple palestinien par l’occupant israélien, et pour demander au gouvernement français de mettre ses actes en accord avec ses paroles !



NON A L’EXPROPRIATION ET A LA DÉPOSSESSION DES PALESTINIENS !

NON À LEUR EXPULSION, COMME DANS LE CAS DE SALAH HAMOURI !

NON A LA DÉMOLITION DES MAISONS ET ÉCOLES PALESTINIENNES !

STOP AUX BOMBARDEMENTS SUR LE CAMP DE CONCENTRATION DE GAZA !

LEVÉE DU BLOCUS ILLEGAL ET INHUMAIN DE GAZA !

LIBÉRATION DE TOUS LES PRISONNIERS PALESTINIENS, DE PLUS EN PLUS INFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS DANS LES GEÔLES DE L’ÉTAT D’APARTHEID !

STOP A LA TORTURE DES ENFANTS PALESTINIENS !

APPLICATION DU DROIT AU RETOUR POUR LES RÉFUGIÉS PALESTINIENS !

AMPLIFIONS LE BOYCOTT DE TOUS LES PRODUITS DE L’ÉTAT COLONIAL !















Source : CAPJPO-EuroPalestine