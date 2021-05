Palestine - Commémoration de la Nakba 1948 - 2021

Par Association des Palestiniens en Ile de France

Marche de soutien à la résistance du peuple palestinien

SAMEDI 15 MAI 2021 - 15H METRO BARBÈS PARIS

- 73 ans d'occupation et de colonisation par l'Etat colonial Israël,

- 73 ans de résistance du peuple palestinien contre le nettoyage ethnique de la Palestine historique, de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain,

- 73 ans de résistance pour le droit au retour sur leurs terres et dans leurs foyers de tous les réfugiés expulsés depuis 1948,

- 73 ans de résistance pour le droit à l'autodétermination sur sa terre historique la Palestine,

- 73 ans de résistance pour son droit à l'instauration d'un État indépendant avec Al Qods - Jérusalem, pour capitale,

- 73 ans de résistance contre le partage de la Palestine par l'ONU établissant un système colonial et d'apartheid qu'est Israël,



A l'occasion de la commémoration de la Nakba, l'Association de Palestiniens en Ile de France veut honorer la mémoire de tous les martyres de Palestine depuis maintenant plus de 100 ans d'occupation britannique et sioniste, morts pour la libération de la Palestine historique et les droits inaliénables du peuple palestinien.



- Soutien à la campagne BDS contre Israël,

- contre la politique complice de la France,

Gloire aux martyrs

Liberté pour les prisonniers palestiniens



Co-organisateur : Front uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP)









Source : Facebook APIF