Paris (13.03) et Lyon (16.03) - Rassemblements en soutien à Olivia Zémor poursuivie pour des activités BDS

Par CAPJPO-Europalestine

Le gouvernement entend continuer à manier le chantage à l’antisémitisme, et passer outre les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Nous devons lui montrer qu’il se trompe, et qu’il a tort de céder aux exigences des supporters de la colonisation israélienne.