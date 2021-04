Pétition : Stop à l'islamophobie d’Etat !

Par Front contre l’islamophobie et pour l’égalité des droits de toutes et tous

> frontcontrelislamophobie@gmail.com

Le sénat vient de voter l’interdiction du port du hijab pour les mères accompagnatrices, l’interdiction du burkini dans les piscines et espaces de baignade publics ainsi que l’interdiction de port de signes religieux pour les mineures dans l’espace public.