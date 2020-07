Plus de 150 organisations dénoncent les propos du CRIF Midi-Pyrénées et soutiennent le Collectif Palestine Vaincra

Par Collectif Palestine Vaincra

Dans un court communiqué publié ci-dessous, 154 organisations dénoncent les propos de Franck Touboul, président du CRIF Midi-Pyrénées, et apportent leur soutien au Collectif Palestine Vaincra. Cette large condamnation regroupe des organisations de 21 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Bahrein, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Liban, Palestine, Pays-Bas, Philippines, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et USA.

De nombreuses organisations de soutien au peuple palestinien en France et ailleurs se sont joints au communiqué (comme l’AFPS, la Campagne BDS France, CAPJPO-Europalestine, Samidoun, Palestinian Youth Movement ou encore BDS Bahreïn) mais aussi diverses organisations syndicales, antifascistes, antiracistes et progressistes. Par ailleurs, des associations de communautés immigrées en Europe ont largement appuyées cet appel en particulier marocaines, tunisiennes, algériennes, philippines, turques et kurdes.



Ce large soutien témoigne du double échec de la stratégie duCRIFMidi-Pyrénées. D’abord, il échoue dans sa tentative d’isoler le Collectif Palestine Vaincra par ses accusations mensongères, mais en plus il renforce le mouvement de la solidarité avec la Palestine qui refuse de se laisser intimider.



Si vous souhaitez soutenir cet appel, envoyez nous un mail à : collectifpalestinevaincra@gmail.com



Mercredi 1er juillet, 24 associations, collectifs et partis organisaient à Toulouse un rassemblement contre le plan d’annexion israélien de la Cisjordanie qui a réuni plusieurs centaines de personnes. Franck Touboul, président duCRIFMidi-Pyrénées, a vivement réagi en menaçant et diffamant les organisateurs, en particulier le Collectif Palestine Vaincra. Nous dénonçons ces méthodes inacceptables qui sont de graves atteintes à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation.



1. Act Up Sud-Ouest

2. ACTA

3. Action Antifasciste Paris-Banlieue

4. Action Antifasciste Pau

5. Action contre le Chômage Gironde – AC!

6. AFD International (Belgique)

7. AFPS – Association France-Palestine Solidarité

8. AFPS 59/62

9. AFPS Paris 14-6

10. AFPS Paris-Sud

11. AFPS-BDSF 63

12. Africa for Palestine (Afrique du Sud)

13. Agir pour le Changement et la Démocratie en Algérie – ACDA

14. Al-Awda – The Palestine Right to Return Coalition (USA)

15. Alkarama Palestinian Women’s Mobilization (État espagnol)

16. Amis de la Palestine contre l’impérialisme et le sionisme (Turquie)

17. Anakbayan Europa

18. ANC – Association Nationale des Communistes

19. ANC 13

20. Anti Imperialist Action Ireland (Irlande)

21. Argenteuil Solidarité Palestine

22. Association Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie

23. Association Démocratique des Tunisiens en France – ADTF

24. Association des Marocains en France – AMF

25. Association des Palestiniens en France

26. Association des Travailleurs Maghrébins de France – ATMF

27. ATIK – Confédération des Travailleurs de Turquie en Europe

28. Attac Toulouse

29. BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights (Palestine)

30. BDS Bahreïn

31. BDS Los Angeles (USA)

32. BDS Vancouver – Coast Salish Territories (Canada)

33. BDS Zurich (Suisse)

34. Campagne BDS France

35. Campagne BDS France Marseille

36. Campagne BDS France Toulouse

37. Campagne de boycott des supporters d’Israël (Liban)

38. Campagne Free Ahmad Sa’adat (International)

39. Campagne internationale pour la libération de Georges Abdallah (Liban)

40. Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah

41. Canada Palestine Association (Canada)

42. CAPJPO-Europalestine

43. Centre de la Communauté Démocratique Kurde de Toulouse – CDK

44. CGT Educ’action 31

45. CGT Mecahers

46. Collectif 65 pour la libération de Georges Ibrahim Adallah

47. Collectif Algérie Démocratique Toulouse

48. Collectif de soutien à la résistance palestinienne 59

49. Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine

50. Collectif Justice pour la Palestine Annecy

51. Collectif Ni Guerres ni État de Guerre

52. Collectif Palestine Vaincra

53. Collectif pour la Libération de Georges Abdallah 33

54. Collectif pour la Libération de Georges Ibrahim Abdallah

55. Collectif Solidarité Palestine Ouest Étang de Berre

56. Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Italie)

57. Collettivo Studenti Federico II (Italie)

58. Comité 31 du Mouvement de la Paix

59. Comité d’action et de soutien aux luttes du peuple marocain

60. Comité de Liberté Pour Musa Aşoğlu

61. Comité de solidarité pour la libération de Georges Abdallah (Tunisie)

62. Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie – CRLDHT

63. Confédération Européenne des Immigrés Opprimés – Aveg-KON (Europe)

64. Confédération Nationale du Travail 31 – CNT

65. Coordinamento Napoli Palestina (Italie)

66. Couserans-Palestine 09

67. Cri rouge pour la défense des prisonniers révolutionnaires

68. Decolonizer (Belgique)

69. Eunomia

70. Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives – FTCR

71. Fondation Frantz Fanon

72. Forum Palestine Citoyenneté

73. France Insoumise Pau

74. Free Palestine Movement (USA)

75. Front Anti-impérialiste

76. Front de résistance et de solidarité avec la Palestine « Ghassan Kanafani » (Grèce)

77. Front Populaire de Turquie

78. FUIQP – Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires

79. FUIQP 38

80. GABRIELA Alliance of Filipino Women

81. Gauche Independantiste Bretonne – Breizhistance

82. Groupe Libertad de la Fédération Anarchiste

83. Halk Evi – Mala Gel (Belgique)

84. Hirak, Mouvement de la Jeunesse Palestinienne Berlin (Allemagne)

85. Independent Jewish Voices University of British Columbia (Canada)

86. International Action Center (USA)

87. International Jewish AntiZionist Network (International)

88. International League of Peoples’ Struggle – ILPS (International)

89. International Solidarity Movement – Northern California (USA)

90. International Solidarity Movement - France

91. Internationalt Forum/the Middle East Group (Danemark)

92. Jeune Garde Lyon

93. Jeunes Communistes 42

94. Jeunes Communistes 94

95. Jeunes Révolutionnaires

96. Jeunes Révolutionnaires Genève (Suisse)

97. Jeunesse Solidaire Genève (Suisse)

98. Jews for Palestinian Right of Return (USA)

99. Just Peace Advocates (Canada)

100. Just Peace Committee – Vancouver (Canada)

101. Labor for Palestine (USA)

102. Les Amis du Monde Diplomatique

103. Maoist Communist Party – Organizing Committee (USA)

104. Mensa Occupata (Italie)

105. Montreuil Palestine

106. National Democratic Front of the Philippines (Philippines)

107. National Lawyers Guild Palestine Subcommittee (USA)

108. New-York City Jericho Amnesty Movement (USA)

109. NPA – Nouveau Parti Anticapitaliste

110. NPA 31

111. Palestine 13

112. Palestine Solidarity Collective at York University (Canada)

113. Palestinian Youth Movement (USA)

114. Parti Communiste des Ouvriers de France

115. Parti des Indigènes de la Republique

116. Plate-forme Charleroi-Palestine (Belgique)

117. Pôle de Renaissance Communiste en France – PRCF

118. Pour une Ecologie Politique et Sociale – PEPS

119. Project South (USA)

120. Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture – REMCC

121. Rete dei Comunisti (Italie)

122. Revolutionäre Jugend Zürich – RJZ (Suisse)

123. Revolutionary Communist Group (Angleterre)

124. Samidoun Göteborg (Suède)

125. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network

126. Samidoun Stockolm (Suède)

127. Secours Rouge Arabe

128. Secours Rouge Belgique

129. Secours Rouge Genève (Suisse)

130. Secours Rouge Montreal (Canada)

131. Secours Rouge Toulouse

132. SKB – Sosyalist Kadınlar Birliği – Union des Femmes Socialistes (Europe)

133. SKB (Belgique)

134. SKB France

135. Solidarité Georges Abdallah Lille

136. Solidarity for Palestinian Human Rights – University of British Columbia (Canada)

137. Stichting Smood (Pays-Bas)

138. Studentato Autorganizzato Orso (Italie)

139. Sulong University of British Columbia (Canada)

140. TSP (Belgique)

141. Tutsakların Sesi Platformu – Plateforme Voix des Prisonniers – TSP France

142. Union Antifasciste Toulousaine

143. Union Communiste Libertaire Toulouse et alentours

144. Union des EtudiantEs de Toulouse

145. Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne – UTAC

146. Union Juive Française pour la Paix – UJFP

147. Union Syndicale Solidaires

148. Union Syndicale Solidaires 09

149. Union Syndicale Solidaires 31

150. Unité Communiste

151. US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israël (USA)

152. Victory to the Intifada (Angleterre)

153. Within Our Lifetime – United for Palestine (USA)

154. Workers World Party (USA)





Source : Collectif Palestine Vaincra