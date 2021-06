Quelques films palestiniens sont désormais disponibles sur les plateformes VOD

Ils peuvent agir comme de véritables révélateurs, alors assurez-vous de les sauvegarder, de les regarder et de faire passer l’info. Certains d’entre eux existent en version française et ont déjà été projetés dans le circuit cinématographique national. Utilisez votre voix pour partager la réalité, au-delà des informations… et n'arrêtez pas de parler de la Palestine.



Shahid



Between Heaven and Earth, de Najwa Najjar

https://shahid.mbc.net/ar/movies/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85/movie-826667



Ghost Hunting Film

https://shahid.mbc.net/ar/movies/%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD/movie-344093



Wajib the Film

https://shahid.mbc.net/ar/movies/Wajib/movie-365060



Omar par Hany Abu-Assad

https://shahid.mbc.net/ar/movies/%D8%B9%D9%85%D8%B1/movie-242308



Mafak - Screwdriver

https://shahid.mbc.net/ar/movies/%D9%85%D9%81%D9%83/movie-817162



The Reports on Sarah and Saleem

https://shahid.mbc.net/ar/movies/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85/movie-393532



3000 Nights

https://shahid.mbc.net/ar/movies/3000-Nights/movie-419792



It must be heaven

https://shahid.mbc.net/ar/movies/It-Must-Be-Heaven/movie-812585



The Parrot

https://shahid.mbc.net/ar/movies/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%A1/movie-338659





OSN



200 Meters

https://www.osn.com/en-eg/watch/arabic/200-meters



Bonbone, de Rakan Mayasi

https://www.osn.com/en-eg/watch/arabic/bonbone



A Drowning Man

https://www.osn.com/en-eg/watch/arabic/a-drowning-man-



Five Boys and a Wheel

https://www.osn.com/en-eg/watch/arabic/five-boys-and-a-wheel





Netflix



The Present - Court-métrage

https://about.netflix.com/en/news/oscar-nominated-short-film-the-present-will-be-streaming-on-netflix-on-march



Ibrahim: A Fate to define

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/57676_0





Vimeo



When I Saw You

https://vimeo.com/ondemand/19606



A world not ours

https://vimeo.com/ondemand/aworldnotoursmovie/



Eyes of a thief

https://vimeo.com/ondemand/eyesofathief



Pomegranates and Myrrh

https://vimeo.com/ondemand/pomegranatesandmyrrh



Nightmare of Gaza

https://vimeo.com/376386012



A few crumbs for the birds

https://vimeo.com/120970353



Giraffada

https://vimeo.com/434234112



Amreeka

https://vimeo.com/ondemand/amreeka



Gaza Surf Club Film

https://vimeo.com/ondemand/gazasurfclub/



Jenin Jenin

https://vimeo.com/499672067



Ave Maria

https://vimeo.com/329141673





YouTube



Chronicle of a disappearance

https://www.youtube.com/watch?v=P-sv8-hxZlY



The Time That Remains

https://www.youtube.com/watch?v=KMRXxjLNs1Q





Amazon Prime Video



Salt of the sea

https://amzn.to/3g5XAx4



When I saw you

https://amzn.to/3yPGMCS





