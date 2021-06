Quelques films palestiniens sont désormais disponibles sur les plateformes VOD

Ils peuvent agir comme de véritables révélateurs, alors assurez-vous de les sauvegarder, de les regarder et de faire passer l’info. Certains d’entre eux existent en version française et ont déjà été projetés dans le circuit cinématographique national. Utilisez votre voix pour partager la réalité, au-delà des informations… et n'arrêtez pas de parler de la Palestine.