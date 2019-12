Raids des forces israéliennes en Cisjordanie occupée : une vingtaine de Palestiniens arrêtés

Par Palestine Responds

19.12.2019 - Les forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut mercredi soir les villes d'Hébron et Qalqilya en Cisjordanie, et ont arrêté une vingtaine de civils palestiniens.

Les habitants ont déclaré que des affrontements ont éclaté entre des jeunes et des soldats israéliens pendant les attaques des forces d’occupation à Qalqilya, à Dura, à Hébron et dans le camp de réfugiés d'al-Deheisheh à Bethléem.



Dans le camp d'al-Deheisheh, les forces d'occupation ont fait irruption dans plusieurs maisons, les ont saccagées et ont enlevé deux citoyens identifiés comme Yousef Izat et Yousef Saddouq.



Un autre citoyen, Osaid Abu Libda, a été enlevé à son domicile à Qalqilya.



À Jérusalem-Est, cinq jeunes hommes palestiniens de la famille Obeid ont été faits prisonniers et deux autres ont été convoqués par la police israélienne à la suite de perquisitions dans des maisons du district d'Issawiya.



Les forces israéliennes ont également pris d'assaut la maison du martyr Firas Abu Nab dans le quartier de Ras al-Amud à Silwan et ont enlevé son père et quatre de ses frères.





Source : Palestine Responds

Traduction : MR pour ISM